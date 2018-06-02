Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 2 июня в центре белорусской столицы развернулась Швеция в миниатюре. Минчане могли угоститься любимыми тефтелями Карлсона и традиционным брусничным джемом, скандинавской походкой пройтись по улицам Верхнего города и услышать шведский язык в оригинале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шведские хиты, дегустации блюд и развлечения на любой вкус. День культуры Швеции проходит в Минске

Карлсон, муми-тролли, ABBA, Roxette, автомобили и мебель, викинги и хоккей. С чем еще ассоциируется Швеция? Сегодня минчане попробовали на вкус эту страну.

А здесь высокая кухня – как настоящий перфоманс. Именитый белорусский шеф-повар колдовал над коронным шведским блюдом в гастрономическом театре. Блюдо адаптировали под местные ингредиенты, чтобы повторить его могла каждая хозяйка. И пока зрители брали рецепт на заметку, будущие товароведы всей группой после занятий отправились изучать шведский ассортимент. А вот и пример гендерного равенства. Швеция славится деревообработкой. В очереди на мастер-класс почти одни женщины.

Знаменитая скандинавская ходьба, хоккей во всевозможных вариациях, презентация образовательных программ и детских сказок.

Дмитрий Мирончик, назначенный Посол Беларуси в Швеции:

Сярод удзельнікаў шмат не толькі шведскіх кампаній, але і беларускіх, якія супрацоўнічаюць са Швецыяй, і тых шведскіх інвестараў, якія працуюць здесь. А посол Швеции, прежде чем представить культуру своей страны, неделю назад знакомилась с белорусской.

Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:

Я сама очень люблю рукоделие, прикладное искусство. Здесь было такое богатство!

Нон-стоп на сцене музыкальная программа.

Яна Шипко, СТВ:

Швеция – настоящая фабрика поп-звезд, начиная еще с ABBA, выстрелившей в 70-х. Вот и сегодня на открытой сцене в центре Минска звучат всемирно известные хиты.