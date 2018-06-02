Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. В последнее время пресса пестрит высказываниями на военную тему. Интерпретировать пытаются не только события Великой Отечественной, но и память о ней.

Чей вклад в победу весомее, как ее празднуют в разных странах и как чтят героев той войны? Александр Лукашенко уже неоднократно высказывал свое отношение к излишне националистической оценке тех событий.

Сегодня, 2 июня, от Президента прозвучала резкая критика попыток политизировать акции памяти и традиции отмечать памятные даты в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде надо разобраться. Но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая. Всё отмести: мы – герои, мы – победители. Так нельзя. Победил советский народ.

Свои войска, своя же победа якобы у нас. 3 июля вместо 9 мая. Нет, когда юбилей, мы 9 мая проводим парад. Во все остальные годы мы проводим парад 3 июля. Опять же связано с победой. 3 июля освободили Минск. Через 25-30 дней освободили полностью Беларусь. И мы, согласно референдуму, 3 июля сделали Днем Независимости, в день освобождения, мы считаем, Беларуси от фашизма.

Крайне негативно воспринимаю подобные заявления. Президент о попытках переписать историю Великой Отечественной войны