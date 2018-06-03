Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий диктант собрал более 450 минчан. Акцию посвятили юбилею первого белорусского букваря. Его выпустили ровно четыре столетия назад. Отрывок диктанта уникален тем, что пишется по-новому, еще неопубликованному роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской.

Людмила Рублевская, поэтесса, литературный критик:

Спадзяюся, што ўдзельнікі дыктоўкі захочуць пасля прачытаць, магчыма, які-небудзь раман пра Пранціша Вырвіча, можа проста зацікавяца тым, што робіцца сення ў беларускай літаратуры. А ў ей сення шмат цікавага адбываецца.

Анна Ярмольчик:

Я лічу, што беларуская мова вельмі важная для нас. Па-першае, наша краіна называецца Рэспубліка Беларусь. Мы грамадзяне гэтай краіны, таму трэба не толькі размаўляць па-руску, але ж і добра валодаць беларускай моваю.