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Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

03 июня 2018 12:35
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Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-1

Общий диктант собрал более 450 минчан. Акцию посвятили юбилею первого белорусского букваря. Его выпустили ровно четыре столетия назад. Отрывок диктанта уникален тем, что пишется по-новому, еще неопубликованному роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-4

Людмила Рублевская, поэтесса, литературный критик:
Спадзяюся, што ўдзельнікі дыктоўкі захочуць пасля прачытаць, магчыма, які-небудзь раман пра Пранціша Вырвіча, можа проста зацікавяца тым, што робіцца сення ў беларускай літаратуры. А ў ей сення шмат цікавага адбываецца.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-7

Анна Ярмольчик:
Я лічу, што беларуская мова вельмі важная для нас. Па-першае, наша краіна называецца Рэспубліка Беларусь. Мы грамадзяне гэтай краіны, таму трэба не толькі размаўляць па-руску, але ж і добра валодаць беларускай моваю.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-10

Для тех, кто хотел принять участие, но не смог приехать – была организована интернет-трансляция. Уже с первых секунд диктанта было около пятидесяти онлайн-зрителей. В течение 5 дней работы минчан проверят профессиональные филологи. Все участники получат по электронной почте свои результаты и электронные сертификаты.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-13

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-15

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан-17

# Образование в Беларуси # общество # Людмила Рублевская # Анна Ярмольчик # Фотофакт

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