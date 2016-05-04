Первый хлебный форум стартует в Жодино

Новости Беларуси. Белорусские, немецкие и французские компании представят передовые технологии в хлебопечении на Первом хлебном форуме. Он стартует 4 мая в Жодино. Более сотни отечественных и зарубежных специалистов в области селекции, семеноводства, переработки зерна соберутся, чтобы поделиться опытом.

Стоит подчеркнуть, что преимущество нашей хлебной промышленности – в умении создавать новое, сохраняя давние традиции. Каждый год в Беларуси производится более полумиллиона тонн хлебобулочных изделий около двухсот сортов. Для вкуса в некоторые из них добавляют семена льна, кунжута, чернослив и грецкий орех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.