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Первый хлебный форум стартует в Жодино

04 мая 2016 06:43
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Новости Беларуси. Белорусские, немецкие и французские компании представят передовые технологии в хлебопечении на Первом хлебном форуме. Он стартует 4 мая в Жодино. Более сотни отечественных и зарубежных специалистов в области селекции, семеноводства, переработки зерна соберутся, чтобы поделиться опытом.

Стоит подчеркнуть, что преимущество нашей хлебной промышленности – в умении создавать новое, сохраняя давние традиции. Каждый год в Беларуси производится более полумиллиона тонн хлебобулочных изделий около двухсот сортов. Для вкуса в некоторые из них добавляют семена льна, кунжута, чернослив и грецкий орех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Продукты питания

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