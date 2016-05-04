Более двух триллионов рублей сэкономят выработанные меры по снижению затрат на услуги ЖКХ

Новости Беларуси. Более двух триллионов рублей экономии. Такой эффект могут принести выработанные меры по снижению затрат на услуги ЖКХ. Разработанные предложения снизят численность занятых в отрасли работников. Сегодня она выше нормы на 4,5 тысячи человек. А введение нормативов по потерям энергии и воды в размере не более 12% сэкономит сотни миллиардов рублей.

Положительно скажется передача предприятиям «Белэнерго» теплосетей, ранее обслуживаемых устаревшими котельными.

Александр Якимов, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Основная задача — это повышение уровня окупаемости жилищно-коммунальных услуг платежами населения без увеличения действующих тарифов. Уже на сегодня есть реальные результаты реализации наших предложений. По предварительным данным, за январь-март текущего года организациями ЖКХ снижены затраты почти на 600 миллиардов рублей.

Проверки показывают, что значительные суммы «съедаются» выполнением ЖКХ дополнительных функций. Таких, например, как благоустройство территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В разрезе каждой области посчитано задание, можно так сказать, оно разбито по направлениям, все это сегодня имеет каждый облисполком. Планы мероприятий ими разработаны, утверждены курирующим заместителем председателя облисполкома и города Минска, и приняты уже для исполнения. Мы отслеживаем и координируем деятельность наших предприятий на местах.