В «Тростенце» высадят 75 яблонь в память о 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. 4 мая на территории мемориального комплекса «Тростенец» в Минске появится яблоневая аллея. В память о 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны здесь посадят 75 деревьев.

Символично, что сделают это те, по сути, для кого и добывалась та Победа. Речь о молодых белорусах. А яблоневый цвет — воплощение неразрывной связи поколений.

Добавлю, что трудовая акция пройдет в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы» и открытия третьего трудового семестра самой масштабной молодежной организации страны