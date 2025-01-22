Первый день досрочного голосования прошёл в спокойной обстановке и без происшествий

Возможность исполнить свой гражданский долг в удобное время, не дожидаясь воскресенья: досрочное голосование на выборах Президента проходит в Беларуси. Уже в первый день белорусы проявили высокую избирательную активность. Вечером 21 января ЦИК опубликовал данные. Явка граждан – 7,81 % избирателей от общего числа внесенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока наибольшую активность проявляют жители Брестской области и Минска. В Брестском регионе в первый день досрочного голосования свой выбор сделали 8,95 % избирателей, в столице – 8,54 %.

Первый день досрочного голосования прошел в спокойной обстановке и без происшествий. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения за выборами, в котором в режиме онлайн аккумулируется вся информация от наблюдателей о ходе голосования. Интерес избирателей к выборам Президента подтверждает и работа «горячей линии».

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В Центр общественного наблюдения за выборами поступило 75 обращений от наших граждан. Подавляющее чисто обращений – это телефонные звонки на постоянно действующую «горячую линию», но были обращения и в чат-бот. Большинство этих обращений связано с тем, как проголосовать на дому, как найти свой участок для голосования, как проголосовать не по месту регистрации. Были отдельные обращения о том, как гражданам, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, проголосовать. По всем этим обращениям даны разъяснения и консультация от наших операторов Центра.

По инициативе крупнейших общественных организаций и политических партий во всех регионах страны развернута работа более чем 35 тысяч национальных наблюдателей.