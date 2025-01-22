В первый день досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 7,81%

Возможность исполнить свой гражданский долг в удобное время, не дожидаясь воскресенья: досрочное голосование на выборах Президента проходит в Беларуси. Уже в первый день белорусы проявили высокую избирательную активность. Вечером 21 января ЦИК опубликовал данные. Явка граждан – 7,81 % избирателей от общего числа внесенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока наибольшую активность проявляют жители Брестской области и Минска. В Брестском регионе в первый день досрочного голосования свой выбор сделали 8,95 % избирателей, в столице – 8,54 %.

22 января – второй день досрочного голосования. Участки откроются в полдень и без перерыва готовы принять избирателей до 19 часов. Официального подтверждения причин, по которым невозможно проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется. На участках размещены информационные стенды с биографическими данными кандидатов в Президенты, повсеместно в наличии – буклет, разработанный Центральной избирательной комиссией, нормативные правовые акты, постановления ЦИК. Это информация, которая может быть полезна и интересна избирателям.

Те, кто желает проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, вправе обратиться в участковую комиссию по месту проживания до 25 января. При этом следует учитывать, что гражданин может быть включен в список избирателей по месту проживания на основании паспорта (идентификационной карты) и при наличии документа, подтверждающего проживание на территории участка.