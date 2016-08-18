Первый брендированный белорусский самолет совершил дебютный полет: отзывы пассажиров и стюардесс

Новости Беларуси. «Белорусский василек» дебютировал 18 августа в небе. «Минск-Москва-Минск» – по такому маршруту состоялся первый полет брендированного самолета национального авиаперевозчика. Оформлено воздушное судно в стиле с национальным колоритом.

С официальной презентации прошло всего четыре дня, а новый лайнер уже при деле. Первый пассажирский рейс – ответственный старт. От полета в Москву ждут многого, пассажиры на посадке в заметном предвкушении.

Пассажиры:

Для меня это сюрприз. Я по дороге в аэропорт узнала, что новый самолет.

Я думаю, все будет на высшем уровне. Я уже летала транзитом из Минска из Алма-Аты.

Я ожидаю очень позитивные моменты. Просто проверим.

Дарья еще скажет свой вердикт, а пока «белорусский василек» покоряет высоту.

Ребенок:

Облака почти как сахарная вата.

И смотреть на эту сахарную вату не отвлекает ничего. Удобные кресла, вежливый персонал и запах такого нового салона. Борт этого лайнера – оценка 10 из 10.

Этот рейс действительно лидирует по позиции «самый». Самый популярный, самый комфортный. А теперь еще и на самом новом самолете с самой большой вместительностью. Вот такая игра слов, которую может подтвердить каждый из 189 пассажиров на борту.

Елена Павленко, пассажир (Россия):

Все красиво, современно, чисто, очень пунктуально, аккуратно.

Владимир Зубковский, пассажир (Украина):

Сервис, обслуживание, стюардессы. Все располагает к хорошему настроению полета.

В восторге от воздушного судна и те, кого облаками уже не удивишь. Стюардессы с заметной искоркой в глазах делятся внутренней начинкой.

Татьяна Маргевич, старший бортпроводник:

У нас умный самолет. Специальная кнопка для горизонтального полета, круиз. Здесь мы тоже можем все увидеть.

А пилоты и без лишних слов: полет отличный.

И наша героиня Дарья уже готова на оценку. Впечатления оправданы. «Василек» не только внешностью, но и душой покорил всех пассажиров.

Дарья Остренко, пассажир (Беларусь):

Все здорово, хорошо, комфортно. Работает кондиционер. Пеленальные столики в туалетах для малыша, это очень удобно.

И рейс «Минск-Москва-Минск» – только начало большого пути. «Летающий василек» уже сегодня ночью отправится в Астану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.