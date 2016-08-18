Белорусские заключенные будут обрабатывать российский янтарь

Новости Беларуси. Калининградский янтарь будут обрабатывать в белорусских тюрьмах. Пенитенциарная система Беларуси развивает кооперационные связи. В местах заключения уже выпускают различные детали и агрегаты для отечественной промышленности, а теперь займутся обработкой сырья для российской ювелирки.

Сергей Дорошко, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Что касается обработки янтаря, это новое для нас. Мы не занимались этими вещами. Но наши коллегии в Российской Федерации занимаются этими вещами. В частности в Калининграде две колонии занимаются грубой обработкой янтаря. Исходя из того, что мы изучили их опыт, тот, который там есть, это достаточно несложное производство, мы в состоянии освоить его здесь, у нас.

Исходя из логистики, янтарной переработкой займутся в одной из колоний или тюрем, расположенных в Гродненской области. Это обеспечит работой полторы сотни человек. В Беларуси заняты трудом почти все осужденные. На базе мест заключения созданы производства. Там шьют одежду, делают сувениры, мебель и даже разборные дома. Это даёт и экономический эффект: в зависимости от вида заключения, преступники покрывают расходы на своё содержание от 37 до 100 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.