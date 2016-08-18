Платные дороги в Беларуси: почему в Могилевской области проезд детей в школьном автобусе обходится в круглую сумму

Новости Беларуси. Сюжет посвящен вопросу, который уже не впервые становится ребром перед началом учебного года. Речь о школьных автобусах, а точнее о суммах, которые учреждения образования вынуждены платить за проезд школьного транспорта по платным дорогам. За год деньги выходят приличные. А ведь средства могли бы пойти на обновление материально-технической базы, организацию мероприятий и многое другие. Например, Могилевский облисполком уже выходил с предложением к Минтрансу отменить налог. Но пока безрезультатно.

У этих белыничских школьников сегодня необычный день – ребята едут в Могилев на экскурсию. Для детей и их родителей это путешествие бесплатное. Финансирование поездки берет на себя райотдел образования. Выходит недешево, ведь в смету включается не только топливо, но и проезд по платной дороге.

Проезд по трассе для такого автобуса обходится 20 копеек за 1 км. Далее простейшая арифметика. Умножаем на 40 км – это расстояние от Белыничей до Могилева. И еще на два – в обе стороны. В итоге получается: экскурсия для районного отдела образования обходится в 16 рублей.

С началом нового учебного года расходы резко пойдут вверх. Школьным автобусам придется каждый день проезжать через рамки контроля на платной трассе.

Сергей Ковалев, механик отдела образования, спорта и туризма Белыничского райисполкома:

Ежедневно наш автобус пересекает эту трассу утром при подвозе детей к учебным заведениям и вечером при отвозе. Получается, два раза проезжает и снимается денег около 4 рублей.

Подвоз детей к школе и обратно, а еще рейсы в лагеря, на экскурсии и соревнования, поездки на плановое техобслуживание в столицу – работы у школьных автобусов много. И все по платным дорогам. За год набегает приличная сумма. Только в Могилевской области она достигает миллиарда неденоминированных рублей. А ведь эти деньги пригодились бы на другие цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рыжков, начальник управления образования Могилевского облисполкома:

Их можно было бы использовать и для проведения каких-то мероприятий, для приобретения учебного оборудования в наши учреждения образования.

Могилевский облисполком уже обращался в Минтранс с просьбой разобраться в проблеме и освободить школьные автобусы от лишних расходов на проезд по платным дорогам. Один из аргументов – зачем перекладывать государственные деньги из одного кармана в другой. Однако ответ оказался отрицательным.

Сергей Бурый, менеджер компании-оператора национальной системы электронного сбора платы за проезд по дорогам Республики Беларусь:

Не оплачивают проезд по платным дорогам мопеды, мотоциклы, самоходные средства, тракторы, транспортные средства, которые используются для обеспечения правопорядка и обороноспособности, решают вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями.

Между тем, перед новым учебным годом парк школьных автобусов Могилевщины пополнится еще 15 машинами. Значит, суммы в графе расходов на платные дороги возрастут. В областном управлении образования уже заявили: снова будут обращаться в Минтранс, где пока ситуацию не комментируют.