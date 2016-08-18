День белорусской культуры прошел в рамках учений ОДКБ «Взаимодействие-2016»

Новости Беларуси. Белорусские офицеры приступили к подготовке совместной спецоперации коллективных сил оперативного реагирования в рамках учений ОДКБ «Взаимодействие-2016». Командование воздушно-десантной бригады вырабатывает план применения воинских частей и подразделений в зоне ответственности. Личный состав выполняет учебно-боевые задачи. Задействовано около 80 белорусских военнослужащих. Но есть на полигоне и время для отдыха.

В рамках учений прошел день белорусской культуры. Перед участниками выступил Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил нашей страны. Современные ритмы, классические музыкальные произведения, соло на скрипке и белорусские песни. Наши артисты приготовили более десяти музыкальных номеров. Публика благодарила выступающих овациями и вызывала на «бис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Воропаев, руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Для нас это очень почетно, ответственно, потому что конечно всегда мы рядом там, где наши бойцы. И мы только буквально недавно вернулись с Алабино, где были, участвовали именно в открытии Армейскмх международных игр танковый биатлон и буквально два три дня и мы снова приехали на эту землю.