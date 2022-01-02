«Нет плохих или хороших продуктов». Диетолог о правильном завтраке после новогодних праздников

Новости Беларуси. Небольшой бонус для тех, кого мучает постзастольный синдром. Многих, наверное, волнует вопрос, чтобы такого съесть, чтобы 3 января, в рабочий день быть бодрячком. Мы адресовали этот вопрос специалисту, которая расскажет, есть ли такой живительный эликсир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун:

У нас в гостях консультант по питанию, блогер, кулинар Яна Коновалова. Мы собрали здесь то, что грубо говоря, осталось у нас после новогоднего застолья. Эти продукты нам помогут как-то чувствовать себя лучше? Вот, например, рассол.

Яна Коновалова, специалист по питанию:

Вот по поводу рассола я бы не сказала, что это какой-то живительный эликсир. Возможно, кому-то он немножечко придаст бодрости, но тому, кому выходить на работу на следующий день, я не рекомендую пить рассол, так как он спровоцирует, конечно же, отеки. Поэтому рассолом лучше побаловаться в новогоднюю ночь. А на утро начать свой рацион немножечко с другого. Ольга Коршун:

Я понимаю, у вас есть фирменный рецепт блюда, которое может привести нас в порядок именно завтра утром. Яна Коновалова:

Да, это мой фирменный рецепт салата «Цезарь». Он, можно сказать, в правильном исполнении. Здесь в основе салатные листья, курочка, помидорки, можно черри, можно обычные, добавляем сыр.

Ольга Коршун:

А что вы скажете насчет мандаринок? Фрукты и новогодний стол сочетаются между собой? Яна Коновалова:

Вы знаете, я очень не люблю, когда продукты делят на плохие или хорошие. Нет плохих или хороших продуктов, и во всем нужна мера, я считаю. Потому что мандарины содержат очень много фруктозы, поэтому мы с ней тоже стараемся не перебарщивать. Потому что фруктоза задерживает жидкость так же, как и сахар. Мандарины, конечно, полезнее, чем конфеты, но с ними тоже нужно быть аккуратными по количеству. В данном случае это будет достаточно низкокалорийный соус, потому что он состоит из йогурта, из ложечки сладкой горчицы, сюда также добавлена лимонная кислота и сухой чеснок. Ольга Коршун:

Что бы вы посоветовали добавить вкусного на рождественский стол, чтобы чувствовать себя как будто ты поел и праздник отметил, и как будто не набрал лишних граммов? Яна Коновалова:

Когда мы садимся за стол, мы выбираем для себя наиболее полезные блюда. Мы выбираем белок, то есть это должно быть мясо или рыба. Мы должны как минимум половину тарелки овощами заполнить, если есть какой-то сложный гарнир. Это может быть даже картофель. Картофель тоже можно при похудении, это не какой-то там продукт, которого стоит бояться, просто всего в меру. Но на праздниках присутствуют вкусные бутерброды, майонезные салаты. Мы кладем всего по чуть-чуть, чтобы попробовать. Психологически, когда человек заполнил свою тарелку, он видит, сколько он готов съесть. Тогда человек, оценив свою тарелку, поймет, что этого достаточно много.