Меньше бьёт по лёгким. Как себя чувствуют белорусы с омикрон-штаммом?

Новости Беларуси. В Беларусь добрался «омикрон», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это новый штамм коронавируса. Не получилось встретить Новый год без него, хотя и очень на это надеялись. У пациентов с «омикроном» болезнь протекает легко. Госпитализация никому из них не понадобилась. Прививки против коронавируса у заболевших не было.

Минздрав напоминает, что в Беларуси идет вакцинация против COVID-19. А «Спутник», в том числе которым прививают и в нашей стране, эффективен и против «омикрона». Об этом заявили разработчики вакцины из института Гамалеи в Москве. В то же время появилась информация, что новый штамм гораздо меньше бьет по легким. Это показали исследования на мышах. А ранее сообщалось, что уровень смертности от «омикрона» на 75 % ниже по сравнению с предыдущими. По некоторым данным, скоро произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности». Это положит конец эпидемии.