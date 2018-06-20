«Первые жизненные уроки – это навык на всю жизнь». В столичном колледже первоклассников начали обучать рабочим профессиям

Новости Беларуси. Как оказалось, попробовать себя в роли официанта, садовника, дизайнера или пекаря для детей лучшее развлечение. Азы специальностей они осваивают в мастерских, где атмосфера приближена к реальной рабочей обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный эксперимент в колледже решили провести во время каникул на базе допрофессионального обучения или так называемого УПК.

Галина Малыгина, мастер производственного обучения:

Подход находим очень легко, легко с ними общаться. Они настолько быстрые, шустрые, активные, настолько усваивают информацию – только успеваешь объяснять – как губка просто.

Первые жизненные уроки – это навык на всю жизнь. Сколько радости в семье, когда ребенок приходит, рассказывает маме, потом вместе с мамой. Еда в доме, своими руками приготовленная, – это мир в доме, это дружба в доме. Это очень хорошо!

В будущем перечень специальностей для первой профессиональной пробы планируют расширить, а для школьников постарше разработать программы мастер-классов с заданиями посложнее.