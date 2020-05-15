Богдан о работе больниц Минска во время коронавируса: «Не ущемить оказание специализированной экстренной помощи. Можем сказать, что это удалось»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Если брать в масштабах страны здравоохранение Минска – оно является плечом, которое подставляется абсолютно любому региону нашей республики. И когда у нас начиналась ситуация с коронавирусной инфекцией, именно 6-ая больница брала на себя самых тяжёлых пациентов с пульмонологической патологией, с пневмониями со всей республики, прежде всего – из Минской области. Несмотря на то, что статус больницы городской.

Потому что именно в учреждениях города Минска, так повелось, так было всегда – именно в учреждениях города Минска работают наиболее квалифицированные специалисты. Учреждения города Минска – это огромные, даже не по меркам нашей страны, это огромные учреждения по меркам и других стран по коечному фонду, по оснащению и оборудованию. Ещё одной особенностью Минска было то, что в этих больницах помимо отделений пульмонологических, помимо отделений, куда госпитализируются пациенты с хроническими заболеваниями, в каждом учреждении есть отдельные центры высокоспециализированной, высокотехнологичной помощи. Это республиканский центр на функциональной основе, куда шёл поток пациентов, в том числе и экстренных пациентов.

И одной из основных задач – создать систему здравоохранения в городе Минске таким образом, чтобы оказать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, с пневмониями, никоим образом не ущемить именно оказание специализированной экстренной медицинской помощи. И на сегодняшний момент мы можем сказать, что это удалось.