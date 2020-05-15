Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 15 мая

Новости Беларуси. На 15 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 8 807 пациентов. У них ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 27 730 человек с положительным тестом на коронавирус.
Всего проведено 321 705 тестов.
Умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
«Мы в последнее время выходим на так называемое плато». Минздрав о статистике, тестировании и смертях (читать далее).