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Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 15 мая

15 мая 2020 12:29
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Новости Беларуси. На 15 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 8 807 пациентов. У них ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. 

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 27 730 человек с положительным тестом на коронавирус. 

Всего проведено 321 705 тестов.  

Умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19. 

«Мы в последнее время выходим на так называемое плато». Минздрав о статистике, тестировании и смертях (читать далее).   

# Коронавирус # общество

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