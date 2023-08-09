Первые трёхтысячники уже есть в Минской области, отличились аграрии из Клецкого района

Новости Беларуси. Половина площадей с зерновыми культурами убрана в центральном регионе. Намолот составил 730 тысяч тонн хлебного каравая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области есть уже и первые трехтысячники. Это аграрии сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района. Экипаж механизаторов в составе Сергея Янучка, Виктора Жуковского, а также семейный подряд Костюкевичей намолотили 3 тысячи тонн зерна. Столько же перевез зерна и молодой водитель Алексей Казак из тех же «Кухчиц». Всего в Клецком районе убрали 66 % площадей с зерновыми.