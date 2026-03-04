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В Беларуси отмечают День милиции

04 марта 2026 05:51
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4 марта профессиональный праздник отмечают люди, для которых служба – это ежедневная ответственность. Белорусская милиция круглосуточно обеспечивает порядок и безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День милиции-2

Благодаря работе правоохранителей в стране сохраняется спокойная атмосфера: можно без опаски гулять по вечерам, дети свободно играют во дворах, на дорогах – упорядоченное движение, а доступ к наркотикам надежно перекрыт. Среди приоритетов сегодня – борьба с наркопреступностью, преступлениями против личности, пресечение терроризма и экстремизма. Особое внимание – защите детей и недопущению их вовлечения в противоправную деятельность.

# Милиция Беларуси

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