В Беларуси отмечают День милиции

4 марта профессиональный праздник отмечают люди, для которых служба – это ежедневная ответственность. Белорусская милиция круглосуточно обеспечивает порядок и безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря работе правоохранителей в стране сохраняется спокойная атмосфера: можно без опаски гулять по вечерам, дети свободно играют во дворах, на дорогах – упорядоченное движение, а доступ к наркотикам надежно перекрыт. Среди приоритетов сегодня – борьба с наркопреступностью, преступлениями против личности, пресечение терроризма и экстремизма. Особое внимание – защите детей и недопущению их вовлечения в противоправную деятельность.