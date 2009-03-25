Первые мигрирующие белые аисты прилетели в Беларусь

Это один из четырех видов птиц, за которыми весной будут наблюдать участники общеевропейской кампании "Живая весна". Увидев пернатых, белорусы также могут поделиться своими наблюдениями на сайте в интернете или по телефону в Минске. К слову, белые аисты были замечены уже в 27 странах Европы. Больше всего — в Италии, Швейцарии, Армении, Испании и Португалии. Беларусь входит в пятерку европейских стран, наиболее населенных этими птицами. В республике обитают около 13 тысяч пар белых аистов. Чаще всего они гнездятся в южной части страны — в Полесье.