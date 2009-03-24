В Березинском заповеднике расчехлили фоторужья

Здесь стартовала международная фотоохота. Поохотиться на представителей белорусской фауны приехали фотографы-анималисты из Австрии, Польши и Чехии. Специальный тур для профессиональных фотоохотников организовали сотрудники музея. За время пребывания в наших лесах «фотоснайперы» рассчитывают поймать в объектив медведей, лосей и зубра.
Ружье на профессиональное фотооборудование Лех Карауда из Польши поменял не так давно. В прошлом заядлый охотник теперь животных держит только на прицеле фотокамеры. Причем, говорит, адреналина не меньше, а ущерба природе никакого.
«Мне не хочется стрелять в зверей уже. Я спокойно теперь сижу, жду, чтобы сфотографировать, - рассказал телеканалу СТВ Лех Карауда, фотоохотник из Польши. - На охоте, я не говорю о проблемах этических, которые с веком приходят к
Для австрийца Яна Кусолица эта фотосессия в белорусских лесах уже не первая. Он не только азартный фотограф, но и биологию понемногу осваивает. Говорит, знание повадок животных -залог удачных снимков.
Перевод с немецкого: «Необходимо иметь терпение, это не так просто, нужно ждать. Я был, например, тринадцать раз в Беловежской пуще, и дважды, хотя у нас был хороший экскурсовод, нам не удалось увидеть зубра, - рассказывает Ян Кусолиц телеканалу СТВ. - Но, несмотря на это, мне очень нравится фотографировать. Нужно просто терпение и время.»
К очередной «засаде» зарубежные гости готовятся основательно. Прежде всего, проверяют технику. С цифровой мыльницей на фотоохоте делать нечего. В почете фотоохотников мощные длиннофокусные объективы и дорогие мегапиксельные камеры. Такое фоторужье держит на мушке хищника даже на расстоянии в полкилометра.
Маскировка – один из самых важных аспектов при съемках на природе. В арсенале фотохудожника обязательно должна быть одежда защитных цветов. Кроме того, в укрытии запрещено пользоваться одеколоном, курить, шуметь и звонить по мобильному телефону. Все это может отпугнуть животное.
Это уже не первый «десант» иностранных фотомастеров в белорусских заповедниках. Первозданность нашей флоры и фауны как магнит притягивает иностранцев.
«Очень красна белорусская природа, очень дика. Я люблю фотографировать реки, в Польше я фотографую реки Буг и тоже люблю приезжать к вам на Полесье, река Припять очень красна, - говорит Артур Табор, фотохудожник из Польши. - И очень хорошие люди в деревнях, много лошадей, коров, в Польше сейчас проблем с домашними животными. И очень люблю фотографировать не только дикую природу, но и люди».
«Такие туры не происходят просто так, они требуют тщательной подготовки и даже при тщательной подготовке мы не можем гарантировать стопроцентный показ зверя, - рассказал телеканалу СТВ Александр Каштальян, старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника. - У зверя есть свои планы, своя жизнь, и здесь подстроиться просто невозможно.»
На этот раз фотопланы охотников нарушила погода. Весна в северный регион опаздывает - медведи еще в спячке. Запечатлеть удалось только лося и птиц. Однако охотники не теряют надежды до конца визита поймать в объектив и косолапого хозяина заповедника.