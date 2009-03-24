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24 миллиарда рублей направят на модернизацию белорусских поликлиник и больниц

24 марта 2009 19:09
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Об этом заявил сегодня в Минске министр здравоохранения Василий Жарко.

Медицина мирового уровня должна прийти во все регионы страны, чтобы даже самые сложные операции могли выполнять  непосредственно на местах.  Общий объём закупок для развития отечественной медицины в прошлом году увеличился  почти на 20 процентов. Кроме того, освоен  выпуск  20 новых видов отечественной медтехники и порядка 30 наименований лекарственных  средств.

- Мы занимаемся серьёзно вместе с Министерством промышленности, Национальной  академией наук, а также с  Госвоенпромом по расширению перечня изделий медицинского назначения, медтехники, - отметил  Василий Жарко. - Также с концерном «Белбиофарм» по освоению новых лекарственных средств. Все это для того, чтобы увеличить их долю в наших лечебных учреждениях.

# общество

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