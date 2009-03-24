24 миллиарда рублей направят на модернизацию белорусских поликлиник и больниц

Медицина мирового уровня должна прийти во все регионы страны, чтобы даже самые сложные операции могли выполнять непосредственно на местах. Общий объём закупок для развития отечественной медицины в прошлом году увеличился почти на 20 процентов. Кроме того, освоен выпуск 20 новых видов отечественной медтехники и порядка 30 наименований лекарственных средств.
- Мы занимаемся серьёзно вместе с Министерством промышленности, Национальной академией наук, а также с Госвоенпромом по расширению перечня изделий медицинского назначения, медтехники, - отметил Василий Жарко. - Также с концерном «Белбиофарм» по освоению новых лекарственных средств. Все это для того, чтобы увеличить их долю в наших лечебных учреждениях.