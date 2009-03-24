Шведский стол внедряют в белорусской армии

Новшество действует пока в порядке эксперимента в столовых двух воинских частей.

В данном случае солдаты могут самостоятельно выбирать себе закуски, первые и вторые блюда, напитки из предлагаемого ассортимента. Правда, любая компоновка соответствует установленным нормам пайка. Это шесть тысяч триста восемьдесят рублей. В этом году «шведский стол» планируется организовать ещё в одной воинской части в Барановичах. Тогда же состоится спецконкурс, который повысит профессионализм поваров.

«Ни один военнослужащий после увольнения в запас не пришел с меньшим весом чем призывался, - говорит Григорий Голуб, начальник продовольственного управления Министерства обороны Вооруженных сил Республики Беларусь. - То есть рацион питания плюс физическая нагрузка, здоровый образ жизни позволяют военнослужащему уволится из армии в нормальном состоянии.»



И сегодня же журналистам показали новые образцы военного обмундирования

Парадная зимняя и летняя для курсантов и солдат-срочников. В разработке пока зимняя боевая форма одежды из мембранной ткани. Также будет поставляться новейшая обувь на двухслойной поли уретановой подошве. Такие берцы обладают наилучшими гигиеническими и термоизоляционными свойствами, водонепроницаемы и меньше весят. Разработана и новая армированная ткань с цифровым методом нанесения камуфляжа, которая называется «Альфа».

- Эта форма, которую мы вам представили – «Альфа», она в лесу, если человек становится в лесу, то человек практически не виден в этой форме, - отмечает Александр Болигатов, заместитель министра обороны по тылу – начальник тыла вооруженных сил республики Беларусь. - Даже в прибор ночного видения, если поставить бывшую ткань «Полет» и новую ткань - «Альфа», то сразу в разы видно настолько эта ткань превосходит эту.

