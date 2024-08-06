Первые 5000 тонн зерна в Беларуси намолотил комбайнер из Могилёвской области

Бесспорный рекорд нынешней жатвы. В Могилевской области первым в стране рубеж по намолоту 5 000 тонн зерна перешагнул Сергей Май – комбайнер сельхозпредприятия «Серволюкс Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В передовиках в хозяйстве еще несколько водителей-трехтысячников. 6 августа всех их поздравили прямо в поле у агрогородка Смолка Чаусского района. Это тоже земли сельхозпредприятия из Могилевского района.

Сергей Май в эту уборочную кампанию задает тон и темп – он первым в регионе перешагнул планку в 1 000 тонн, раньше всех намолотил 2 000 тонн, а также стал первым в Беларуси комбайнером, преодолевшим рубеж в 3 000 тонн. И вот еще одно достижение.

Сергей Май, комбайнер сельхозпредприятия «Серволюкс Агро»:

Убираем озимую пшеницу вторую неделю уже. Погода позволяет, урожай неплохой.