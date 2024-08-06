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В Закон «О социальном обслуживании» внесены изменения

06 августа 2024 13:46
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В Беларуси внесены изменения в Закон «О социальном обслуживании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно ведется по обновленным нормам. Главное теперь – индивидуальный подход к каждому человеку, нуждающемуся в помощи.

В Закон «О социальном обслуживании» внесены изменения-1

Введена система долговременного ухода. Теперь люди с ограниченными возможностями могут получать социальную и медицинскую помощь прямо на дому. Специалисты учитывают состояние здоровья и условия проживания человека. Такой подход позволяет обеспечить комплексное обслуживание и улучшить качество жизни маломобильных граждан.

Получить необходимую помощь им можно и дистанционно – по видеосвязи обратиться за консультацией. Законодательно теперь закреплены и нормы, направленные на создание безбарьерной коммуникативной среды для людей с нарушением речи, зрения и слуха.

В Закон «О социальном обслуживании» внесены изменения-4

Виктория Гречиха, начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Ясный язык – это новое понятие. Этого понятия нет в странах СНГ. Мы пионеры в этой сфере. Это язык, который доступен для всех. Любой нормативный документ, если вы читаете юридический документ, вы видите, что очень много непонятных терминов, иногда обычный человек даже не может разобраться. Ясный язык переводит нормативные документы на понятный для всех язык. Это еще одна большая норма.

В Закон «О социальном обслуживании» внесены изменения-7

Люди с ограниченными возможностями в нашей стране составляют около 6 % населения. Ключевая задача государства – помочь им интегрироваться в общество. Созданы возможности для самореализации, получения образования и профессии. Так, в Беларуси сейчас работают около 68 тысяч человек с инвалидностью.

# Государственная социальная политика # общество # Виктория Гречиха

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