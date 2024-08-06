В Закон «О социальном обслуживании» внесены изменения

В Беларуси внесены изменения в Закон «О социальном обслуживании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно ведется по обновленным нормам. Главное теперь – индивидуальный подход к каждому человеку, нуждающемуся в помощи.

Введена система долговременного ухода. Теперь люди с ограниченными возможностями могут получать социальную и медицинскую помощь прямо на дому. Специалисты учитывают состояние здоровья и условия проживания человека. Такой подход позволяет обеспечить комплексное обслуживание и улучшить качество жизни маломобильных граждан.

Получить необходимую помощь им можно и дистанционно – по видеосвязи обратиться за консультацией. Законодательно теперь закреплены и нормы, направленные на создание безбарьерной коммуникативной среды для людей с нарушением речи, зрения и слуха.