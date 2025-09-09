Ко дню рождения столицы в Минске откроют 9 новых зон отдыха

К празднику города в Минске откроют 9 новых зон отдыха. Особый акцент – на комфорт и безопасность. Работы по созданию локаций ведутся во всех районах. В том числе наводят лоск и на территории будущей зоны отдыха в Заводском, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она появится на пересечении улиц Герасименко и Нестерова. Сейчас специалисты прокладывают пешеходные дорожки, занимаются озеленением. Концепция зоны отдыха пока держится в секрете. Но уже известно, что здесь появится необычный арт-объект. Также установят малые архитектурные формы, а еще возведут детские игровые комплексы.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Зона отдыха понравится нашим заводчанам, но и, конечно же, всегда будет там приятно проводить время с учетом того, что часть этой зоны отдыха будет расположена на возвышенности. А отсюда, конечно же, и качели, и наблюдение за красивыми закатами. Как известно, самые лучшие закаты в Заводском районе, как и рассветы, которые мы встречаем на проспекте Партизанском.

В Минске более 70 зон отдыха. Все они оригинально оформлены и имеют свою уникальную тематику.