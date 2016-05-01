Первомай в Беларуси: в Минске торжества начались на площади Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси 1 мая отмечается и праздник труда. В 2016 году из-за совпадения с Пасхой формат мероприятий немного изменен. Традиционным осталось возложение цветов и венков к памятнику Ленина. На площадь Независимости утром пришли представители Компартии, общественных организаций и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Праздник Первого мая – это праздник не приходящий, потому что он символизирует труд, который является основной всего того, что создает человечество. Как материальных, так и духовных благ.

Георгий Атаманов, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси по организационно-партийной и правовой работе:

Там, где люди понимают, что труд – это определенный статус в социуме, тогда они этот праздник будут чтить и на долги годы передадут детям и внукам.

День Труда – праздник с более чем вековой историей. Его отмечают во всем мире и, как правило, Первое мая ассоциируется с хорошим настроением и народными гуляньями. Но и изначальный посыл торжества – солидарность всех трудящихся.