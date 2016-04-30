Президент Беларуси посетил регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС: показывали агрогородок, обсуждали БелАЭС и подарили рушник-оберег

Глубокий смысл Пасхи – перехождение от смерти к жизни. Этим проникнута еще одна важнейшая тема для Беларуси – возрождение регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. С момента трагедии исполнилось уже 30 лет. Это почти вся земная жизнь Иисуса Христа, между прочим, для сравнения. Люди, испытавшие беду, верили в Бога, и в то же время в языческие символы, например, в рушники с национальным узором – ткали их, как обереги (и мы расскажем об этом в следующем сюжете).

Верили люди и власти. Ведь Президент Лукашенко лично каждый год совершает свой «чернобыльский шлях». Помимо этого Александр Григорьевич добрую сотню раз побывал в пострадавших районах. Тоже не любопытства ради, а пользы для. Ждали его местные жители и на этой неделе, приготовили подарки и вопросы, глобальные и простые, житейские. Евгений Пустовой рассказывает.

Людмила Ковалева, ткачиха:

Нашу деревню так и не пришлось закопать. Кругом выселили, а Неглюбка осталась жить.

Цезий и стронций вплелись в почву Ветковского района как узоры в неглюбский рушник. Только вот эту деревню радиация не одолела. Здесь что ни дом – кросна, что ни хозяйка – рукодельница. Для культурологов эти рушники – художественная ценность, для жителей – реликвия.

Людмила Ковалева, ткачиха:

Рушники у нас очень берегут. Мать не давала дочке стирать его, только сама. Бабульке 80 лет, а она все равно его намочит, постирает, и желательно, чтобы мороз был, чтобы он вымерз.

Круги, ромбики, линии. Для семейного счастья, рождения деток, прибыли и богатства. В защитные свойства рушников белорусы верили издревле. А сейчас здесь ими украшают иконы и по-прежнему верят в сакральный код узоров и берегут дресс-код неглюбской архаики.

Людмила Ковалева, ткачиха:

Часто приходят и просят рушник, только чтобы без черного. Как без черного, как без земли?

Земля-кормилица, земля-родина, земля-мать. С таким отношением к родной стороне белорусский народ не бросил свою пусть и отравленную территорию. Гордиевы узлы безразличия и нерешительности по чернобыльским проблемам пришлось распутывать первому Президенту молодой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо прекратить уже страдать по поводу.

В начале 90-х ангажированные политики свой путь в Чернобыль заканчивали променадом по столичным проспектам, растаптывая призывами надежды жителей пострадавших регионов на возрождение. Столичные функционеры радиационные деревни посещали редко и только с продуктами из минских гастрономов.

И лишь Александр Лукашенко постоянно в чернобыльских районах. Не только в конце апреля. За два десятилетия Президент облетел и объехал все пострадавшие территории. В этот раз – на самом юге Беларуси. В Ельском районе.

Бывшие «чернобыльцы» спокойно обсуждают новую Белорусскую АЭС. Одно дело – по телевизору слушать Послание главы государства, другое – общаться с ним вживую.

Местная жительница:

У нас в Беларуси строится атомная станция. Когда построится, будет ли дешевле за свет платить?

Александр Лукашенко:

У нас будет избыток энергии. Будет дорожать газ и нефть, а у нас их нет, а энергия будет значительно дешевле. Главное, что вы уже не боитесь атомной станции. Мне тоже было страшновато, но вокруг нас 10 атомных электростанций. У нас же Чернобыльской станции тоже не было.

Люди говорят, что если атомную станцию в Островце построят так же качественно, как и их агрогородок Добрынь, то можно быть спокойными.

Галина Раковецкая на малую родину вернулась, когда отсюда люди в панике съезжали. Теперь старейшина деревни готова часами столичным журналистам водить экскурсию по сельским улицам.

Галина Раковецкая, жительница агрогородка Добрынь:

У нас хороший культурный, спортивный центр, есть самодеятельность, спортивные залы. И самое главное, что у нас детский сад наполненный.

О своем и общем настроении женщина рассказала Президенту.

Галина Раковецкая, жительница агрогородка Добрынь:

Наша деревня получила чернобыльский след, но сегодня, 30 лет спустя, мы имеем все.

Искренность разговора подтвердило и знакомство с жизнью агрогородка. В сельской местности главе государства показывают почти что городскую инфраструктуру.

Сергей Ясинчик называет себя дитем Чернобыля. В 1986 году ему было 11 лет. Сейчас он поднимает тяжести и интерес к тяжелой атлетике. В спортивном клубе 70 человек.

Сергей Ясинчик:

Занимаюсь спортом, развиваюсь, естественно. Мышцы растут, крепнут, и сам организм здоровее.

Здоровый интерес у мужчин агрогородка Добрынь не только к спорту, но и семейным ценностям. В детском саду – несколько возрастных групп.

Оксана Захарченко, председатель Добрынского сельского исполнительного комитета Ельского района:

К счастью, у нас динамика роста есть. Хоть немного, но есть. По сравнению с прошлыми годами. Где-то в пределах 20-24 человек.

Сейчас в саду ждут еще 50 немаўлят. По-белорусски разговаривают многие. Здесь очень дорожат малой родиной и приучены к труду с малых лет. Полесье же. Маленькие белорусы подготовили для Президента приятные сувениры.

А Александр Лукашенко для детей – полезные подарки: детские тренажеры и спортинвентарь. Здесь заботятся о культуре в самом широком смысле этого слова.

Работает сразу несколько кружков по интересам. Даже своя экспозиция гармоней есть. Значит, точно не грустят.

А вот самое прибыльное дело – сувениры из бересты. Хоть молоко храни, хоть грибы засаливай.

Местная жительница:

Собираем, сушим, закатываем, едим. Дело в том, что у нас есть зоны не такие загрязненные, как все это преувеличено, как все это страшно. У нас есть более чистые места. Мы туда ездим, собираем, проверяем их.

Эти белоснежные фартуки напоминают о черной дате в истории нашей страны. В коллекции большинство артефактов, подаренные народными умельцами, из захороненных деревень. Но белорусы все-таки смогли сохранить уникальный пласт богатой народной культуры.

30 лет чернобыльской трагедии и проливной дождь. Можно сказать, природа заплакала, но нет. Сейчас на этих землях дождь ассоциируется с видами на урожай.

Плодородные почвы в стране и земли с аутентичным пластом народной культуры чернобыльским пеплом засеял ветер с соседней, украинской, территории. Небольшая Беларусь остались практически наедине с последствиями крупнейшей в мире техногенной катастрофы.

Александр Лукашенко:

Шли дебаты, вы помните, у нас в стране то ли закрыть Беларусь вообще, то ли часть территории закрыть, отселять, не отселять людей, оставить, не оставить. Была болтовня. Никто не знал, что делать, пугали друг друга, использовали в политических целях. Я всем сердцем и душой понимал, что это наша земля, ее нужно возрождать.

Нам помогли извне всего 1%. 99% мы сделали своими руками. За пятилетку, которая началась, при всех проблемах и сложностях мы окончательно решим все вопросы, которые связаны с югом нашей страны. Мы поступили правильно, начав реабилитацию этих земель. Сегодня в Ельском районе почти не осталось тех земель, которые надо возвращать к жизни. Уже «неудобицы» распахивают.

Анатолий Загорский в шутку себя называет главным «радиатором» страны. Белорусские специалисты Департамента по ликвидации последствий ЧАЭС прошли то, что никому не удавалось.

Анатолий Загорский, первый заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

На территории радиоактивного загрязнения у нас расположены 2393 населенных пункта. К 90-му году у нас останется 500 населенных пунктов. Говорят, возвращается жизнь. Речь прежде всего идет вот о чем: о восстановлении утраченного потенциала. Экономического, демографического, социального. Потенциала тех территорий, на которых люди живут.

Есть отдельная госпрограмма и целый свод законов. В Беларуси пострадавшие земли восстанавливают под личным контролем главы государства. Вот и сейчас Александра Лукашенко интересует, насколько оправдался проект по созданию агрогородков.

Александр Лукашенко:

Мы создали агрогородок в каждом хозяйстве. У тебя из шести агрогородков шесть должны быть высокого уровня, чтобы люди жили и не завидовали горожанам, чтобы сюда хотелось приехать.

Каждая такая поездка Президента вселяла надежду людям, а по итогам визита происходили заметные изменения. Открывали современные медицинские центры и школы, внедряли новые технологии в АПК, строили промышленные предприятия, жилье, возрождали ремесла и создавали региональные дестинации.

Огонек к новой жизни в глазах людей зажгла и новая государственная программа по газификации пострадавших районов. Сложный и дорогостоящий проект – тоже идея Александра Лукашенко

За годы после чернобыльской трагедии в Гомельской, Могилевской и Брестской областях проложено четыре тысячи километров газопровода. Это длиннее, чем от Минска до газовой столицы России – города Уренгой. Экологически чистое топливо – в 43 тысячах домов. За пять лет появится еще почти в 19 тысячах домовладений. Для этого проложат 1300 километров линий для «голубого» топлива.

30 лет со дня чернобыльской аварии – бесспорно, скорбная дата, но этот же день напоминает и о силе и сплоченности белорусов. Мы выстояли, мы развиваемся, мы живем. «Возрождению» посвящен новый творческий марафон в Гомельской области. В унисон этой мелодии жизни речь Президента.

Александр Лукашенко:

Надо на каждом уголке земли создать такие условия, особенно в сельской местности, районных городах, чтобы молодежь, наши дети стремились вернуться в эти города. Чтобы они не стремились убежать в какой-то большой густонаселенный город. И мы это сделаем.

В Неглюбке решили продублировать самый старинный рушник-оберег. Местные бабули уверяют: именно рукотворное чудо сохранило лицо их деревни от слез чернобыльского дождя. Ткачиха Людмила Ковалева замахнулась на рушник для всей Беларуси.

Людмила Ковалева, ткачиха:

Колесье. Это у нас называют в деревне. Это кола, колесо. Колесо – это солнце.

30-метровое полотно символизирует 30 лет жизни после Чернобыля. Кола жыцця раскручивают на ельской сцене. Рушник-оберег страны от испытаний и бед, сотканную картину белорусского мира, передают в надежные руки Президента.

Александр Лукашенко:

Самы лепшы падарунак за ўсе 20 гадой майго суіснавання на пасадзе Прэзідэнта. У Палацы Незалежнасці яму быць. Дзякуй вялікі гамельчанам і ўсім нашым беларусам. Дзякуй вам.