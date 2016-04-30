Православная Пасха: Благодатный огонь снизошел, верующие собираются в храмах в преддверии Всенощной

Православные христиане (это большинство жителей Беларуси) готовятся встретить светлый праздник Пасхи. Нынче он совпал с Первомаем, хотя День труда не столь пафосен, как в советской истории, и красный бант вряд ли выдержит конкуренцию с красным пасхальным яйцом.

О «крашенках», куличах и прочих добрых обычаях мы расскажем сегодня в программе, но чуть позже, а сперва – атмосфера дня сегодняшнего. Ее можно почувствовать у православных храмов, что и сделала наш корреспондент Алена Сырова.

Искренние улыбки, яркое солнце и запах свежей выпечки. По традиции в канун главного православного праздника верующие потоком устремляются в храмы.

Наталья Бойкова:

В этот светлый день пришли в эту церковь, чтобы освятить булки, яйца. Это первая Пасха для моей доченьки.

Ирина Сереброва:

Было холодно, сейчас солнышко. Неужели это не Божья благодать? У нас, слава Богу, все спокойно в стране, мы здоровы. Дай Бог вам всем здоровья. Такой великий праздник.

Духовность и душевность в этот праздничный день всегда рядом.

Со светлым праздником Пасхи православных христиан Беларуси 30 апреля поздравил Президент. А сами верующие уже с утра приходят в храмы целыми семьями, стараются встретить великое Воскресение в кругу близких людей.

Семья Хмельниковых:

В этот праздник постараться отрешиться от каких-то бытовых проблем, быть поближе к своим родным, друзьям, чтобы у всех в душах была доброта, свет, тепло.

Владимир Долгополов, священник, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Верующим в этот день как можно больше любви и заботы о своих близких. Поскольку Пасха – это не индивидуальный праздник, не только моя личная радость, это та радость, которую я должен нести каждому окружающему меня человеку.

В этот день ставят свечи и молятся только о здравии. С добрыми мыслями и ощущением трепета прихожане готовятся к главной службе, которая, по сути, и есть кульминация торжества.

В эти минуты во всех православных храмах Беларуси в ожидании праздничного Пасхального богослужения собираются верующие. Всего через несколько часов спецрейсом из Израиля в Минск доставят еще один символ праздника – Благодатный огонь. После чего святыню передадут во все храмы страны.