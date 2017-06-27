Первой к выполнению задания приступает Санта: финал конкурса кинологов пройдет 29 июня под Минском

Новости Беларуси. Соревнования по служебному многоборью кинологов, работающих в таможне, проходят под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из специфики ведомства, испытания чемпионата сродни реальной службе. Задача собак – обнаружить наркотики в машинах, а также не пропустить запрещенные к провозу вещества в ручной клади. Отдельно судьи оценивают послушание четвероногих бойцов. На соревнования кинологов Саша приехала со своим Танком. Игривости напарнику не занимать, при обучении это принципиальная черта. Уже два года тандем несет службу в аэропорту.

Александра Кобец, инспектор-кинолог таможни «Минск-2»:

На самом деле я полагаюсь на него на все 100 %. Это мой коллега, мой друг, без него как без рук. Нос собаки в 12 тысяч раз лучше носа человека. На службе в белорусской таможне сегодня более 40 собак. В восьмом по счету чемпионате участвуют 14 носов. Перед каждым псом ряд из восьми сумок. Препарат вне закона – экстази – лишь в одном из ридикюлей. Задача предельно точна: найти, всего за три минуты. Успешно пройденное испытание может принести 100 баллов.

Сергей Раевский, главный судья лично-командных соревнований по служебному многоборью среди кинологических подразделений таможни:

Оценивается, насколько активна собачка, насколько она отвлекается, как взаимодействует с кинологом. Искать наркотик собаки будут и в помещении, и в машинах. Первой к выполнению задания приступает Санта. Милая барышня безошибочно указывает на закладку с гашишем. На счету у английского кокер-спаниеля не один десяток успешных операций. Всего же благодаря работе кинологов только в прошлом году удалось пресечь почти сотню фактов незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ.

Павел Колесников, главный инспектор отдела кинологической службы региональной таможни Гродно:

Послушная, добрая к окружающим активная в поиске. Ее нужно постоянно держать в тонусе, чтобы она могла находить сложные закладки. Собака – это личность, а для большинства кинологов – еще и преданный член семьи.