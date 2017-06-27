Со 2 июля белорусская милиция перейдёт на усиленный режим несения службы

Новости Беларуси. Особые меры безопасности традиционно вводятся в канун Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, попасть на торжества, которые развернутся возле стелы «Минск-город-герой» можно будет через 130 пунктов пропуска. Их число по сравнению с 2016 годом увеличили. Возле каждого КПП разместят стенд со списком запрещённых предметов и камеры хранения.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Граждане с пониманием относятся к принимаемым со стороны органов внутренних дел мерам, в том числе к проведению досмотровых мероприятий. Каждый понимает: если досмотрят меня, досмотрят того, кто проходит вместе со мной и убедятся в том, что не несет никакой опасности данный гражданин, то естественно каждый будет чувствовать себя в безопасности.



Анатолий Балябин, заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

Аварийно-спасательные автомобили предназначены для различных видов чрезвычайных ситуаций будь то пожар, будь то дорожно-транспортное происшествие,

такая техника будет сконцентрирована в месте массовых мероприятий. Силы и средства находятся на ближайшем расстоянии – 50-200 метров, время прибытия минимально.