Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском

Новости Беларуси. Соревнования по служебному многоборью кинологов, работающих в таможне, проходят под Минском. Исходя из специфики работы таможни, испытания чемпионата - как на реальной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача собак – обнаружить наркотики в машинах, а также не пропустить запрещенные к провозу вещества в ручной клади. Отдельно судьи оценивают послушание четвероногих бойцов.

Участие в соревнованиях принимают 14 кинологов. Лучший тандем определится 29 июня.