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Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском

27 июня 2017 11:59
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Новости Беларуси. Соревнования по служебному многоборью кинологов, работающих в таможне, проходят под Минском. Исходя из специфики работы таможни, испытания чемпионата - как на реальной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача собак – обнаружить наркотики в машинах, а также не пропустить запрещенные к провозу вещества в ручной клади. Отдельно судьи оценивают послушание четвероногих бойцов.

Участие в соревнованиях принимают 14 кинологов. Лучший тандем определится 29 июня. 

Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском-1

Сергей Раевский, главный судья лично-командных соревнований по служебному многоборью среди кинологических подразделений таможни:
Самое главное – это, естественно, найти, обнаружить наркотическое вещество. Также немаловажно оценить, насколько активно собачка работает, насколько она отвлекается, как взаимодействует с ней кинолог. Это всепоказатель того, как подготовлена собака, уровень подготовки кинолога и его, естественно, плодотворная работа на объекте.

К слову, сейчас в штате кинологической службы таможенных органов Беларуси 44 служебные собаки. Благодаря им в 2016 году удалось пресечь почти сотню фактов незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ. 

# общество # Собаки # Фотофакт

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