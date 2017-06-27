Самое главное – найти наркотики: соревнования кинологов проходят под Минском
Новости Беларуси. Соревнования по служебному многоборью кинологов, работающих в таможне, проходят под Минском. Исходя из специфики работы таможни, испытания чемпионата - как на реальной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача собак – обнаружить наркотики в машинах, а также не пропустить запрещенные к провозу вещества в ручной клади. Отдельно судьи оценивают послушание четвероногих бойцов.
Участие в соревнованиях принимают 14 кинологов. Лучший тандем определится 29 июня.
Сергей Раевский, главный судья лично-командных соревнований по служебному многоборью среди кинологических подразделений таможни:
Самое главное – это, естественно, найти, обнаружить наркотическое вещество. Также немаловажно оценить, насколько активно собачка работает, насколько она отвлекается, как взаимодействует с ней кинолог. Это всепоказатель того, как подготовлена собака, уровень подготовки кинолога и его, естественно, плодотворная работа на объекте.
К слову, сейчас в штате кинологической службы таможенных органов Беларуси 44 служебные собаки. Благодаря им в 2016 году удалось пресечь почти сотню фактов незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ.