«Живое» исцеление. Иппотерапия: как лошадь может стать не просто другом, но и лекарем?

Хотите приподнять своё настроение, зарядиться бодростью, а главное - поправить здоровье? Тогда вам стоит заняться иппотерапией.

Издавна известно, что лошади могут быть не только хорошими друзьями, но и удивительными лекарями. Такое лечение соединило на себе психологическое и лечебное воздействие на больного.



Лошадь - это своего рода «живой тренажёр». Только за шаг она делает более ста движений, которые способны расслабить и разогреть мышцы всадника.

Маленькому Мартину когда-то врачи поставили диагноз полинейропатия с легким нижним порозом. Простыми словами - у мальчика не особо развиты ножки. Были. Уже сегодня, по большому счету, проблема исчезла. И всё - благодаря иппотерапии.

Иппотерапевт Елена - сама по образованию психолог. С лошадьми работает не первый год. Говорит, повидала разные случаи.

Лечебная верховая езда лечит опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистые, неврологические нарушения, особенности поведенческого характера, а также снимает стресс, усталость и переутомление.

Занятие лечебной ездой, как правило, длится полчаса. В зависимости от возраста, развития и рода заболевания, время может корректироваться. Оптимально - два занятия в неделю.