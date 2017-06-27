Новости Америки. Американского фармацевта приговорили к 9 годам тюрьмы за вспышку менингита, унесшую жизни почти 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось в 2012 году. Известная фармацевтическая компания распространила препарат, ставший причиной вспышки опасного заболевания.

Гособвинители требовали для соучредителя Барри Каддена 35 лет заключения. По их данным, именно он заправлял производством. В погоне за прибылью санитарные нормы не соблюдались, препарат изготавливали в опасных условиях.