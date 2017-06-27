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Американского фармацевта приговорили к 9 годам тюрьмы

27 июня 2017 12:24
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Новости Америки. Американского фармацевта приговорили к 9 годам тюрьмы за вспышку менингита, унесшую жизни почти 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось в 2012 году. Известная фармацевтическая компания распространила препарат, ставший причиной вспышки опасного заболевания.

Гособвинители требовали для соучредителя Барри Каддена 35 лет заключения. По их данным, именно он заправлял производством. В погоне за прибылью санитарные нормы не соблюдались, препарат изготавливали в опасных условиях.

# общество # Здоровье

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