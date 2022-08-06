«Всё распределить и везде успеть». Как распланировать день, если ты активист, волонтёр и блогер?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня к нам приехал Алексей Пинчук из города Светлогорска. Привет, Леша, рада тебя видеть. Алексей – активист Белорусского республиканского союза молодежи, член районного Совета старшеклассников, победитель премии «Пресс-код». Можно много перечислять, расскажи, как тебе удается все это совмещать с учебой?

Алексей Пинчук, студент БГУКИ, активист БРСМ:

Я просто планирую свой день, планирую мероприятия, планирую учебу, чтобы все распределить и везде все успеть.

«Сидеть без дела мне не нравится»

Стюша Тайм:

Откуда такая тяга к общественной деятельности?

Алексей Пинчук:

Сидеть без дела мне не нравится. Я, когда вступил в 14 лет в Белорусский республиканский союз молодежи, начал принимать во всех мероприятиях и акция участие. Это можно видеть в моих социальных сетях.

Стюша Тайм:

Я сейчас листаю твой Tik-Tok, очень много мероприятий. И я знаю, что Tik-Tok твой и Instagram участвовали в конкурсе «Пресс-код», расскажи про этот конкурс.

Алексей Пинчук:

Это «Пресс-код», он проводится впервые в нашей стране, мы подавали заявки еще в прошлом году. Было около 350 заявок со всей республики, но оказалось 13 победителей. И я был среди 13 победителей. Участвовал в номинации «Лучший видеоблог». За то, что я принял участие, нас награждали в Витебске на «Славянском базаре», когда проводился День молодежи.

Стюша Тайм:

Здорово! И что же тебе подарили, если не секрет?

Алексей Пинчук:

Телефон.

Стюша Тайм:

Все, теперь твой видеоблог станет еще мощнее и еще круче. Правильно?

Алексей Пинчук:

Я считаю, что да.

Стюша Тайм:

Расскажи про волонтерскую деятельность.

Алексей Пинчук:

У нас в школе был создан волонтерский отряд «Пульс». Где, кстати, в 2020 году мы помогали нашим медикам, Светлогорской ЦРБ. Вместе с учителями и старшеклассниками нашей школы мы сшили халаты и бахилы. Я кроил, девочки шили, и мы эти средства защиты передавали нашим медикам.

«Пока наша история не переписана, у нас есть наше государство»

Стюша Тайм:

Сегодня мы не просто общаемся, я хочу показать тебе свое любимое место в Минске. Это площадь Победы. Ты знаешь, что 2022-й – это Год исторической памяти? Как ты вообще относишься к этому?

Алексей Пинчук:

С уважением. С уважением к прошлому, потому что историю нужно чтить, помнить. Пока наша история не переписана, у нас есть наше государство суверенное и независимое. Государство правильно сделало, что выбрало тему этого года как Год исторической памяти. Потому что многие начали забывать о прошлом. О Великой Отечественной войне, что немаловажно. Про это забывать ни в коем случае нельзя.

Какой совместный проект запустили Россия и Беларусь?

Стюша Тайм:

Леш, расскажи про проекты Белорусского республиканского союза молодежи, которые приурочены к Году исторической памяти?

Алексей Пинчук:

У Белорусского республиканского союза молодежи есть такой проект «Цветы Великой Победы». И в этом году стартовал новый проект – «Цифровая звезда». Это проект двух государств, России и Беларуси, который инициировал наш союз молодежи. Проект рассказывает о памятниках Беларуси, захоронениях.

Стюша Тайм:

Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?

Алексей Пинчук:

Всегда улыбайтесь, радуйтесь жизни, хорошего настроения, здоровья. Конечно же, любите нашу Республику Беларусь. Не забывайте про историческое прошлое.

Стюша Тайм:

Всем хороших выходных и до скорых встреч. Пока!