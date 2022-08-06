«Всё распределить и везде успеть». Как распланировать день, если ты активист, волонтёр и блогер?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня к нам приехал Алексей Пинчук из города Светлогорска. Привет, Леша, рада тебя видеть. Алексей – активист Белорусского республиканского союза молодежи, член районного Совета старшеклассников, победитель премии «Пресс-код». Можно много перечислять, расскажи, как тебе удается все это совмещать с учебой?
Алексей Пинчук, студент БГУКИ, активист БРСМ:
Я просто планирую свой день, планирую мероприятия, планирую учебу, чтобы все распределить и везде все успеть.
«Сидеть без дела мне не нравится»
Стюша Тайм:
Откуда такая тяга к общественной деятельности?
Алексей Пинчук:
Сидеть без дела мне не нравится. Я, когда вступил в 14 лет в Белорусский республиканский союз молодежи, начал принимать во всех мероприятиях и акция участие. Это можно видеть в моих социальных сетях.
Стюша Тайм:
Я сейчас листаю твой Tik-Tok, очень много мероприятий. И я знаю, что Tik-Tok твой и Instagram участвовали в конкурсе «Пресс-код», расскажи про этот конкурс.
Алексей Пинчук:
Это «Пресс-код», он проводится впервые в нашей стране, мы подавали заявки еще в прошлом году. Было около 350 заявок со всей республики, но оказалось 13 победителей. И я был среди 13 победителей. Участвовал в номинации «Лучший видеоблог». За то, что я принял участие, нас награждали в Витебске на «Славянском базаре», когда проводился День молодежи.
Стюша Тайм:
Здорово! И что же тебе подарили, если не секрет?
Алексей Пинчук:
Телефон.
Стюша Тайм:
Все, теперь твой видеоблог станет еще мощнее и еще круче. Правильно?
Алексей Пинчук:
Я считаю, что да.
Стюша Тайм:
Расскажи про волонтерскую деятельность.
Алексей Пинчук:
У нас в школе был создан волонтерский отряд «Пульс». Где, кстати, в 2020 году мы помогали нашим медикам, Светлогорской ЦРБ. Вместе с учителями и старшеклассниками нашей школы мы сшили халаты и бахилы. Я кроил, девочки шили, и мы эти средства защиты передавали нашим медикам.
«Пока наша история не переписана, у нас есть наше государство»
Стюша Тайм:
Сегодня мы не просто общаемся, я хочу показать тебе свое любимое место в Минске. Это площадь Победы. Ты знаешь, что 2022-й – это Год исторической памяти? Как ты вообще относишься к этому?
Алексей Пинчук:
С уважением. С уважением к прошлому, потому что историю нужно чтить, помнить. Пока наша история не переписана, у нас есть наше государство суверенное и независимое. Государство правильно сделало, что выбрало тему этого года как Год исторической памяти. Потому что многие начали забывать о прошлом. О Великой Отечественной войне, что немаловажно. Про это забывать ни в коем случае нельзя.
Какой совместный проект запустили Россия и Беларусь?
Стюша Тайм:
Леш, расскажи про проекты Белорусского республиканского союза молодежи, которые приурочены к Году исторической памяти?
Алексей Пинчук:
У Белорусского республиканского союза молодежи есть такой проект «Цветы Великой Победы». И в этом году стартовал новый проект – «Цифровая звезда». Это проект двух государств, России и Беларуси, который инициировал наш союз молодежи. Проект рассказывает о памятниках Беларуси, захоронениях.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Алексей Пинчук:
Всегда улыбайтесь, радуйтесь жизни, хорошего настроения, здоровья. Конечно же, любите нашу Республику Беларусь. Не забывайте про историческое прошлое.
Стюша Тайм:
Всем хороших выходных и до скорых встреч. Пока!