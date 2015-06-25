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Первое заседание Молодежного совета ФПБ стартовало 25 июня в Минске

25 июня 2015 11:24
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Новости Беларуси. Сегодня, 25 июня, в Минске стартовало первое заседание Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси. В нём приняли участие почти полсотни представителей первичек крупнейших предприятий, высших и средних специальных учебных заведений.

Молодежный совет создан в мае этого года по инициативе ФПБ. Его образование приурочено к году молодежи. Основная цель – активизировать работу с молодыми представителями организации.

Уже на первом заседании поднимались такие вопросы, как дополнительное образование, трудоустройство и больничные листы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Сидюк, председатель первичной союзной организации студентов УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»:
Создание этого совета созрело давно. Именно для того, чтобы консолидировать консолидировать позицию всей профсоюзной молодежи – и учащейся, и рабочей, и студенческой. Именно совет сможет объединить усилия для того, чтобы показать, насколько сильна профсоюзная организация в нашей стране.

Артем Игнатенко, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Молодежный совет свою деятельность реализует через ряд мероприятий. Это принятие ряда важных решений для молодежи на различных уровнях. Это и проведение слетов, конференций, круглых столов, форумов по важным проблемным вопросам молодежи.

# общество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Артем Игнатенко # Виталий Сидюк

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