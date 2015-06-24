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Минск: мемориальный камень жертвам Второй мировой войны открыли на месте бывшего еврейского кладбища

24 июня 2015 18:05
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Новости Беларуси. Мемориальный камень жертвам Второй мировой войны открыли 24 июня на месте бывшего еврейского кладбища на улице Сухой. Он установлен в память о сотнях евреев, которые в июне 1942-го года были депортированы из Кёнигсберга и Восточной Пруссии и попали в Минское гетто. Концлагерь «Малый Тростенец» стал их последним пристанищем.

Почтить память жертв войны собрались родственники погибших, бывшие узники гетто и концлагерей, а также представители дипломатического корпуса Германии и Израиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Памятники Минска

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