Минск: мемориальный камень жертвам Второй мировой войны открыли на месте бывшего еврейского кладбища

Новости Беларуси. Мемориальный камень жертвам Второй мировой войны открыли 24 июня на месте бывшего еврейского кладбища на улице Сухой. Он установлен в память о сотнях евреев, которые в июне 1942-го года были депортированы из Кёнигсберга и Восточной Пруссии и попали в Минское гетто. Концлагерь «Малый Тростенец» стал их последним пристанищем.

Почтить память жертв войны собрались родственники погибших, бывшие узники гетто и концлагерей, а также представители дипломатического корпуса Германии и Израиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.