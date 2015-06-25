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6 лет лишения свободы с конфискацией – приговор по делу о коррупции на Гормолзаводе №2 в Минске

25 июня 2015 08:03
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Новости Беларуси. В Минске поставлена точка в громком «молочном» деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале года за взятки была задержана замдиректора столичного Гормолзавода №2. Она более пяти лет принимала незаконные денежные вознаграждения от представителей одного из сельскохозяйственных предприятий страны.

Помогала женщине главный бухгалтер, которая за свои услуги также получала взятки. В результате бывшего замдиректора суд приговорил к шести годам лишения свободы и конфискации имущества. Главный бухгалтер осуждена на три года условно.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Бывший заместитель директора Гормолзавода №2 города Минска за 5 лет получила незаконных денежных вознаграждений в сумме свыше 22 000 долларов США. Главный бухгалтер указанного предприятия также оказывала содействие, за что также получила незаконных вознаграждений в общей сумме 2 700 долларов США.

# общество # Коррупция

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