6 лет лишения свободы с конфискацией – приговор по делу о коррупции на Гормолзаводе №2 в Минске

Новости Беларуси. В Минске поставлена точка в громком «молочном» деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале года за взятки была задержана замдиректора столичного Гормолзавода №2. Она более пяти лет принимала незаконные денежные вознаграждения от представителей одного из сельскохозяйственных предприятий страны.

Помогала женщине главный бухгалтер, которая за свои услуги также получала взятки. В результате бывшего замдиректора суд приговорил к шести годам лишения свободы и конфискации имущества. Главный бухгалтер осуждена на три года условно.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Бывший заместитель директора Гормолзавода №2 города Минска за 5 лет получила незаконных денежных вознаграждений в сумме свыше 22 000 долларов США. Главный бухгалтер указанного предприятия также оказывала содействие, за что также получила незаконных вознаграждений в общей сумме 2 700 долларов США.