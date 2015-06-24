Бобруйск: 220-тысячному жителю подарят новую квартиру

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество новорожденных. Только за три месяца этого года на свет появилось свыше 37 тысяч малышей. И это значительно превышает показатель 2014. Причем большинство родившихся — в семье не первенцы.

Специалисты уверены: положительная тенденция сохранится и в ближайшие годы. Этому способствует социальная политика государства, внимание к семьям, воспитывающим детей. В стране созданы все условия для полноценного материнства.

Власти идут и на нестандартные шаги. Так, в Бобруйске 220-тысячному жителю подарят новую квартиру.

Если малыш будет первенцем в семье, то новоиспеченные родители станут обладателями двухкомнатных апартаментов.

А если вторым или третьим, то они справит новоселье в трехкомнатной квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь сегодня всем семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, предоставляется та или иная государственная социальная поддержка. Семьи, в которых одновременно родились двое и трое деток, мы предоставляем бесплатных нянь. Семье, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей, бесплатно предоставляется няня 40 часов в неделю.

Дети из многодетных семей бесплатно питаются в школах, имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Поступая в колледжи и техникумы, при равном количестве баллов такие абитуриенты имеют преимущество перед своими сверстниками. Ряд льгот существует и для молодых семей. Так, если пара имеет двух несовершеннолетних детей на момент строительства жилья, она может претендовать на льготный кредит.

Андрей Боричевский, начальник управления Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Среди регионов республики рост количества новорожденных зафиксирован в Витебской, Гродненской, Минской областях и в городе Минске. В 2014 году более половины появившихся на свет малышей являлись вторыми, третьими, четвертыми и последующими детьми в семьях.

Существенным подспорьем стало и введение с 1 января 2015 семейного капитала. 10 тысяч долларов, которые начисляются при рождении третьего ребенка, семья может потратить после его 18-го дня рождения. Деньги можно будет потратить на образование, медицинские услуги, приобретение жилья. Только в 2015 году на эти цели запланировано около 170 миллионов долларов. Этой суммы хватит на 16 тысяч так называемых третьих детей. За мамами, которые еще не решились примерить на себя статус «многодетная», сегодня сохраняется выплата с рождением ребенка, отпуск по уходу, ежемесячное пособие до трех лет, льготный проезд для детей в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.