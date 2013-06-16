Первая женщина в космосе – Валентина Терешкова сегодня отмечает 50-летний юбилей своего полета

Новости Беларуси. «Чайка» — таким был ее позывной, а космический корабль «Восток-6» стал легендой, после того как 50 лет назад она вышла в нем в открытый космос. Легендарный советский летчик, первая женщина в космосе – Валентина Терешкова сегодня отмечает юбилей своего полета.

В 1963 году в возрасте 26 лет ее корабль за три дня облетел вокруг Земли 48 раз. С годовщиной Валентину Терешкову поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал летчику-космонавту здоровья, благополучия и успехов в осуществлении намеченных планов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.