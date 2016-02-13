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Первая в истории встреча Папы Римского и Патриарха завершилась подписанием совместной декларации

13 февраля 2016 11:11
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Новости Кубы. Весь мир обсуждает событие, которого христиане ждали не одно десятилетие. Первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-Католической церквей завершилась подписанием совместной декларации.

Документ дал надежду на формирование нового этапа в отношениях. Он сыграет значимую роль в сближении двух церквей, совместной защите традиционных семейных ценностей и урегулировании текущих военных конфликтов.

Разговор Патриарха Кирилла и Папы Римкого Франциска длился около двух часов. Одна из центральных тем переговоров - гонения на христиан. Также патриарх и понтифик обсудили вопросы двусторонних отношений и международной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Папа Римский # Патриарх Кирилл # Папа Римский

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