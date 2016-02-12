Выставка для абитуриентов: знакомство с новыми специальностями, мастер-классы, дефиле и кулинарные поединки

Новости Беларуси. Абитуриентам представилась возможность присмотреться к профессиям на 14-ой специализированной выставке «Образование и карьера», которая открылась во Дворце спорта. На одной площадке в столице представлены ведущие учебные заведения Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья – всего более 150 учреждений образования.

13 февраля - последний день, когда каждый посетитель может получить полную информацию о наиболее востребованных профессиях, правилах поступления, ознакомиться с новыми специальностями и даже при желании попробовать себя в роли настоящего профессионала.

На выставке проходят мастер-классы с использованием компьютерных технологий, нового оборудования для кабинетов физики и химии, а также самые настоящие дефиле и кулинарные поединки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.