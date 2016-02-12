Белорусскую молочную продукцию высоко оценили на международной выставке

Новости России. Белорусская «молочка» заслужила высокие отзывы от российских покупателей на выставке «Продэкспо-2016». Форум завершился сегодня в Москве. На самой масштабной продовольственной экспозиции в России была представлена продукция более чем полусотни стран. Беларусь, кроме прочих, там представил молочный холдинг «Бабушкина крынка», который завоевал 30 наград.

Международная выставка «Продэкспо» в России проводится уже больше 20 лет. Беларусь – уже традиционно – постоянный участник форума. Причем, один из главных. Нашу молочку представили все крупные производители страны.



Марина Петрова, эксперт молочного рынка (Россия):

Российский потребитель любит белорусские молочные продукты, прежде всего, за традиционный молочный вкус, за качество и за средние цены. Поставки из Беларуси возросли с таких сегментах как сухое молоко, сливочное масло.

Огромное количество положительных оценок – у «Бабушкиной крынки». Продукцию молочного холдинга оценили по достоинству. 30 наград, - это, к слову, рекорд для предприятия, среди них 6 золотых медалей за сыры. Все они – премиум класса. Кисломолочный напиток из пахты «Маслянка» признали лучшим инновационным продуктом. Руководство предприятия отмечает: такое признание благодаря тому, что холдинг постоянно развивается.

Игорь Конончук, директор «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Вот у нас последний проект - Бобруйск - серьезный регион. Мы запустили завод на 350 тонн переработки молока в сутки. Практически безотходное производство. Полностью модернизировали компрессорное хозяйство, котельное. Своя электроэнергия. Электроэнергия не покупается этим предприятием. Наши подходы компанией таковы.

Белорусская молочка, что называется, использовала момент. И сумела заполнить некоторые нишы после введения продовольственного эмбарго в России. Например, две трети импортного сливочного масла там – сейчас с пометкой «Сделано в Беларуси». На выставке в Москве нашу продукцию и дегустировали. Итог – несколько призовых мест за сметану, кефир, ряженку, кисломолочные напитки и плавленный сыр. Снова в лучших - могилёвский холдинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кириенко, главный редактор журнала «Чемпион вкуса»:

Мы получаем положительные оценки за свою кисломолочную продукцию от представителей Кавказа или за свое молоко от представителей Китая. И это догогого стоит. Белорусская продукция действительно здесь воспринимается на высокой ноте.