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13 февраля можно обратиться к зампредседателя Мингорисполкома по вопросам экономики, сельского хозяйства и многим другим

12 февраля 2016 18:30
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Новости Беларуси. Диалог с городской властью. 13 февраля на связь по прямым телефонным линиям с жителями Минска выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Он ответит на вопросы, касающиеся обеспечения продовольственной безопасности города, реконструкции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оказания помощи сельхозпроизводителям, руководства сферой предпринимательства, обслуживания населения, государственного имущества.

Прямые линии работают в каждом районе города. Заместители глав администраций готовы быстро и компетентно ответить на вопросы минчан и решить вопросы, с которыми не удаётся разобраться самостоятельно. Получить дополнительную информацию можно в администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Прием граждан # Андрей Доморацкий

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