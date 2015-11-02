Первая в Беларуси карта для детей Минска появилась в столице тиражом три тысячи экземпляров

Посетить теннисные корты на Громова, поесть мороженое в парке Челюскинцев и сходить в Купаловский театр. Все это легко и быстро можно сделать, изучив первую в Беларуси карту для детей города Минска.

Компактная и максимально подробная. Идея сделать познавательный и увлекательный справочник для малышей возникла у коллектива «Белкартографии», полгода редактор Людмила Солдак и дизайнер Евгения Герасимович работали над проектом.

Научить маленьких жителей столицы ориентироваться на местности и познакомить их с основными достопримечательностями было главной целью. Конечно, создание такого путеводителя – трудоемкий процесс. Чтобы не перегружать информацией, решили разбить город на микрорайоны.

Людмила Солдак, редактор РУП «Белкартография»:

Каждому объекту или группе объектов на карте соответствует нарисованный значок, который прост в восприятии. Цирк, парк Горького, детская железная дорога. Нарисовано легкоузнаваемым любым маленьким ребенком значком.

Яркий дизайн, крупный шрифт, доступная информация. Главные герои на карте, конечно, малыши. Они изображены хоккеистами в «Чижовка-Арене», катаются в шлемах по велодорожкам. Такой подход в оформлении, безусловно, развивает воображение у детей.

Такая информационно-развлекательная игра – два в одном. С помощью родителей, а затем самостоятельно дети учатся ориентироваться в городе.

Спортивные объекты, аквапарки, зоопарк, центры развития – все пункты составлены с учетом детских интересов. По городу проходит железная дорога, можно увидеть станции, сам Минск ограничен кольцевой. Маленькие домики означают частный сектор, высотные – застройка микрорайонов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Ляхова, исполняющий обязанности главного редактора РУП «Белкартография»:

Тираж этой карты – три тысячи экземпляров. Мы планируем в последующем сделать и складной вариант этой карты, в которой будет в более крупном масштабе изображен центр. Это позволит детям получить более полную информацию о городе. У нас сейчас в проекте очень много карт. Есть «Архитектура мира», разрабатываем карту «Мая радзіма – Беларусь».

Также уже готова карта страны и народов мира. Тираж отпечатан. На политической карте изображены основные национальности, их костюмы, аксессуары, музыкальные инструменты. Можно изучать традиции, культуру и быт разных народов. Здесь чилийцы танцуют куэко, а белорусы – крыжачок.

Художнику карты Анне Русецкой удалось создать яркую и достоверную галерею образов.

Белорусские картографы еще обязательно порадуют маленьких минчан новыми детскими справочниками.