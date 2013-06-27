На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали лишь 6 абитуриентов

Новости Минской области. «Путь к знаниям». На централизованном тестировании по белорусскому языку всего шесть абитуриентов набрали 100 баллов. Среди тех, кто безупречно ответил на все вопросы экзамена, и жительница Воложинского района Дарья Косик.

Тесты содержат сбалансированные по трудности задания, что позволило всесторонне проверить и оценить подготовку участников. Кстати, Дарья не один 100-балльница из района. Ее землячка также набрали максимальный балл, только по русскому языку. Вообще, воложинские выпускники ежегодно показывают отличные знания на тестировании. Учащиеся школ являются победителями олимпиад республиканского и международного уровней. А каждый четвертый выпускник этого года – медалист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Смотрева, начальник отдела образования Воложинского райисполкома:

Если брать предыдущий год, в прошлом году у нас было 13 медалистов, в этом году у нас самый такой богатый год, самый пик. Каждый год у нас все больше и больше выпускников поступают в вузы, в прошлом году этот процент составлял у нас 48,7%, а высшие учебные заведения и в средние специальные учебные заведения общий процент поступления – 88%.

Дарья Косик:

В нашей школе было 8 медалистов, самое большое число в нашем районе. Очень приятно, и, наверное, в этом и проявляется квалификация наших учителей не только учителей нашей школы, но и нашего района.