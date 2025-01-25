Первая пресс-конференция состоялась в Инфоцентре ЦИК

В Беларуси завершается период агитации на выборах Президента, суббота – заключительный день досрочного голосования. За четыре предыдущих без малого 36 % избирателей уже сделали выбор. Оценки ходу досрочного голосования 25 января прозвучали в Информационном центре ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кампания по выборам Президента проходит в спокойной обстановке, в соответствии с предусмотренными законом сроками. Участки для голосования оборудованы всем необходимым, территориальные комиссии работают в штатном режиме и полностью готовы к основному дню голосования.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в ходе первой пресс-конференции в Инфоцентре ЦИК.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Достаточно широкое наблюдение как национальных, так и международных наблюдателей. Все это создает прозрачность, транспарентность процесса наблюдения. Международные наблюдатели не дадут соврать, с кем я встречался, всем говорил, что вы вольны посещать любую комиссию, любой участок, встречаться с любыми государственными органами, задавать любые интересующие вас вопросы.
Пресс-конференция прошла в формате открытого микрофона. Помимо вопросов от прессы, звучали и слова поддержки белорусскому народу в выступлениях представителей зарубежных СМИ и международных наблюдателей. Они осудили резолюцию Европарламента о непризнании результатов выборов и подчеркнули высокий уровень их организации в Беларуси.