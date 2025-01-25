Прямой эфир

Сербский журналист: «Самостоятельная, независимая политика никому не нравится»

25 января 2025 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Сербский журналист: «Самостоятельная, независимая политика никому не нравится»-2

Боян Билбия, журналист, редактор газеты «Политика» (Сербия):
Самостоятельная, независимая политика. Она никому не нравится вне страны, а нравится только народу и устраивает только народ. Но внешние круги, которые хотят влиять, которые хотят менять курс страны, будут всегда использовать этих карликовых игроков как куклы маленькие, марионетки. Чтобы убрать легитимную власть, власть народа, поставить на это место своих послушных игроков. Вот это чуть не случилось в Беларуси в 2020 году, но было в Грузии, было в Украине два раза, у нас было в 2000 году, во многих других странах. Ведь работает схема, но не всегда и не везде.

# Государственная политика # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС
25 января 2025 13:43

Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС

Выборы-2025. Наблюдатели из Сербии оценили президентскую кампанию в Беларуси
25 января 2025 13:41

Выборы-2025. Наблюдатели из Сербии оценили президентскую кампанию в Беларуси

Юрий Сенько о выборах: сегодняшним решением мы закладываем зерно на многие десятилетия вперёд
25 января 2025 13:41

Юрий Сенько о выборах: сегодняшним решением мы закладываем зерно на многие десятилетия вперёд