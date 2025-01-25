Сербский журналист: «Самостоятельная, независимая политика никому не нравится»

Боян Билбия, журналист, редактор газеты «Политика» (Сербия):

Самостоятельная, независимая политика. Она никому не нравится вне страны, а нравится только народу и устраивает только народ. Но внешние круги, которые хотят влиять, которые хотят менять курс страны, будут всегда использовать этих карликовых игроков как куклы маленькие, марионетки. Чтобы убрать легитимную власть, власть народа, поставить на это место своих послушных игроков. Вот это чуть не случилось в Беларуси в 2020 году, но было в Грузии, было в Украине два раза, у нас было в 2000 году, во многих других странах. Ведь работает схема, но не всегда и не везде.