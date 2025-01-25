Выборы-2025. Наблюдатели из Сербии оценили президентскую кампанию в Беларуси

Выборы в Беларуси – это демократический процесс, который проходит открыто и в соответствии с существующими электоральными практиками. Такую оценку сегодня дали наблюдатели из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время нахождения в Беларуси сербские эксперты успели ознакомиться с работой около 10 избирательных участков. И то, что они увидели, по их мнению, является примером не только для европейских стран, но и для всего мира.

Иван Иванович, независимый международный наблюдатель (Сербия): Выборы в Беларуси организованы на высоком уровне. Мы приятно удивлены, что принимают участие в выборе люди разных возрастов. Это и пожилые, и молодежь. Еще нас удивило, что для тех, кто отдает свой голос впервые, подготовлены специальные сувениры. Это здорово.

Марко Милоевич, независимый международный наблюдатель (Сербия):

У вас по-настоящему проводятся президентские выборы, вы являетесь примером независимого и суверенного государства. А что касается Европейской комиссии, пусть приедут и посмотрят, как должны проводиться на самом деле выборы, а не они делают такие выводы заранее.

В Беларуси работают 486 международных наблюдателей. Это представители СНГ, ШОС, а также ряда государств Европы, Азии и Африки.