Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС

Беларусь готова к конструктивному диалогу с ШОС в сфере безопасности. Это подчеркнул министр обороны нашей страны Виктор Хренин на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурлан Ермекбаев возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах Президента в Беларуси. В центре внимания не только электоральные процессы. В Минобороны обсуждались вопросы развития Шанхайской организации сотрудничества и инициативы Китая в год его председательства в ШОС.