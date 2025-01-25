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Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС

25 января 2025 13:43
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Беларусь готова к конструктивному диалогу с ШОС в сфере безопасности. Это подчеркнул министр обороны нашей страны Виктор Хренин на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС-2

Нурлан Ермекбаев возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах Президента в Беларуси. В центре внимания не только электоральные процессы. В Минобороны обсуждались вопросы развития Шанхайской организации сотрудничества и инициативы Китая в год его председательства в ШОС.

# Международное сотрудничество

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